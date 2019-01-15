Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Здоровье
НМИЦ радиологии и «Русатом Хэлскеа» создали медицинского оператора
НМИЦ радиологии Минздрава России и АО «Русатом Хэлскеа» создали управляющую компанию — медицинского оператора для работы над развитием радионуклидной диагностики и терапии и контроля за инвестициями в этой области.
Medvestnik.ru 08:33
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Политика
Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
RT на русском 14:36
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на женщине младше его на 25 лет
По словам актера, разница в возрасте между возлюбленными составляет 25 лет.
ГлобалМСК.ру 14:46
Музыка
«Ленинград» снова проведет последний концерт в Петербурге
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на концерт в столице составит 20 тысяч рублей, а чтобы попасть на новогоднее выступление в Петербурге, придется заплатить не менее 120 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 09:03
Космос
Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru вчера в 12:11
Наука
При помощи дронов более подробно понаблюдали за жизнью косаток
Согласно информации пресс-службы Университета Британской Колумбии, научные специалисты изучили с помощью дронов чем именно питаются данные косатки и как они охотятся.
Ugpressa.ru вчера в 12:13
Здоровье
Российская скорая стала лидером по сокращению врачей
Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
Моя Москва.онлайн 03:20
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия вчера в 19:58
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Технологии
Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия
Недвижимость.RU 15:47
Армия и оружие
Турция подозревает наличие тайного соглашения США и России по Сирии
Турецкое издание приводит ряд пунктов, по которым, по его мнению, есть договорённости между Россией и США: борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование фактора курдских отрядов Народных защитников, передел нефтяных месторождений, сохранение нынешнего президента Сирии Башара Асада у власти.
REGNUM 06:22
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат вчера в 11:34
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург 06:48
Хоккей
«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол
Sportbox.RU 17:33
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Московский Комсомолец 05:43
Общество
61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене
Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 18:37
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 06 ноября в 10:06
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15