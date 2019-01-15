Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Бизнесмен назвал причины бедности людей

Газета.Ruвчера в 13:56

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

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Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

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Экономист назвал причину роста бедности в мире

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Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

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Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06 ноября в 06:27
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На пороге массовой нищеты

Вести.UZ03:14
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Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
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НМИЦ радиологии Минздрава России и АО «Русатом Хэлскеа» создали управляющую компанию — медицинского оператора для работы над развитием радионуклидной диагностики и терапии и контроля за инвестициями в этой области.
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Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
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Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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По словам актера, разница в возрасте между возлюбленными составляет 25 лет.
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«Ленинград» снова проведет последний концерт в Петербурге

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на концерт в столице составит 20 тысяч рублей, а чтобы попасть на новогоднее выступление в Петербурге, придется заплатить не менее 120 тысяч.
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Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр

Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
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При помощи дронов более подробно понаблюдали за жизнью косаток

Согласно информации пресс-службы Университета Британской Колумбии, научные специалисты изучили с помощью дронов чем именно питаются данные косатки и как они охотятся.
Ugpressa.ru вчера в 12:13
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Российская скорая стала лидером по сокращению врачей

Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

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Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия вчера в 19:58
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Технологии

Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия

Недвижимость.RU 15:47
Армия и оружие

Турция подозревает наличие тайного соглашения США и России по Сирии

Турецкое издание приводит ряд пунктов, по которым, по его мнению, есть договорённости между Россией и США: борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование фактора курдских отрядов Народных защитников, передел нефтяных месторождений, сохранение нынешнего президента Сирии Башара Асада у власти.
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Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР

Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
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Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат вчера в 11:34
Экономика

Valio может купить молочный завод под Петербургом

Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
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«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол

Sportbox.RU 17:33
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
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Общество

61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене

Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 18:37
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Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
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Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Медсестра погибла в перевернувшейся скорой под Читой

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Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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