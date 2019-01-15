Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

Бизнесмен назвал причины бедности людей

Газета.Ru07 ноября в 13:56

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ru06 ноября в 09:46

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы недели06 ноября в 07:13

Названа главная причина бедности большинства людей

Дни2406 ноября в 08:42

Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 2406 ноября в 07:49

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новости06 ноября в 09:34

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06 ноября в 06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон

На пороге массовой нищеты

Вести.UZвчера в 03:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Российская газета вчера в 14:10
Происшествия

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Pravda.Ru 09:02
Политика

В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Политика

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Футбол

«Динамо» выиграло у «Рубина» в матче чемпионата России

РИА Новости 08:06
Армия и оружие

ДНР закончила отвод сил из Петровского

Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике

Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Футбол

«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

RT на русском 10:31
Гаджеты

ОС Windows 10 запустили на калькуляторе

Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Культура

Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне

Музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, решил принять участие в восьмом сезоне шоу "Голос" в память о сыне.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес

Настя Задорожная впервые выйдет замуж

Актриса Настя Задорожная впервые выйдет замуж.
Телепрограмма 03:53
Экономика

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 00:35
Происшествия

Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

Ведомости вчера в 11:17
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Политика

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Спорт

Российские пляжники проиграли в полуфинале Межконтинентального кубка

РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Политика

Трамп поздравил немцев с годовщиной падения Берлинской стены

Президент США Дональд Трамп поздравил жителей Германии с 30-й годовщиной падения Берлинской стены.
RT на русском 11:37
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное