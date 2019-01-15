Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

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Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ru06 ноября в 09:46

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

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Названа главная причина бедности большинства людей

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Экономист назвал причину роста бедности в мире

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Бизнесмен назвал причины бедности людей

Газета.Ruвчера в 13:56

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06 ноября в 06:27
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На пороге массовой нищеты

Вести.UZ03:14
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
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Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.
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Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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The New York Times (США): истинная опасность «Джокера» у всех на виду (The New York Times)

Снятый режиссером Тоддом Филипсом «Джокер», в котором главную роль душевнобольного клоуна Артура Флека исполняет Хоакин Феникс, — это одновременно качественный фильм и отъявленная мешанина из «Короля комедии» и «Таксиста» Скорсезе.
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Армия и оружие

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Транспорт

Стартовала продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:37
Политика

Германии пришлось отложить защиту «Северного потока-2»

В Берлине отложили принятие поправок к закону, который регулирует газовую директиву Евросоюза в Германии.
Lenta.ru вчера в 23:27
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Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога

У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Экономика

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:35
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Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
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В СК рассказали о применении гипноза при расследованиях

В Следственном комитете России рассказали, что в ходе встречи с армянскими коллегами раскрыли секреты использования гипноза при расследовании преступлений.
Газета.Ru 06:03
Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Политика

Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей

В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Экономика

В Екатеринбурге депутаты и бизнесмены обсудили налог на имущество

В Екатеринбурге депутаты гордумы и бизнесмены обсудили перспективы роста налога на имущество по объектам недвижимого имущества.
Областная газета вчера в 22:10
Армия и оружие

«Иркутск» и «Маршала Шапошникова» вооружат гиперзвуковыми «Цирконами»

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" получат после модернизации универсальные пусковые установки и смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", заявил агентству ТАСС заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Вести.Ru 05:08
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
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Шоу-бизнес

Экс-участница SEREBRO: «Серябкина говорила заткнуться, и что мы ничего из себя не представляем»

StarHit.ru 06:00
Происшествия

Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ

Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:44
Происшествия

Российскому депутату порвали щеку за замечание

Lenta.ru 04:17
Общество

Министр просвещения заявила о нехватке молодых учителей

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста составляют более трети педагогов российских школ, учителей младше 29 лет – всего 5,9 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
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Политика

Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - заявил Лавров на полях Московской конференции по нераспространению.
Российская газета 04:08
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Технологии

Обновленный интерфейс появится у «YouTube»

ГЛАС.RU 06:27
Политика

Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России

В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:58
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Технологии

Китай официально заявил о начале разработки сетей 6G

Sostav.ru 03:30
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
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Рей Далио
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Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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