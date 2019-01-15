Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.
РИА Новости 05:40
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Кино
The New York Times (США): истинная опасность «Джокера» у всех на виду (The New York Times)
Снятый режиссером Тоддом Филипсом «Джокер», в котором главную роль душевнобольного клоуна Артура Флека исполняет Хоакин Феникс, — это одновременно качественный фильм и отъявленная мешанина из «Короля комедии» и «Таксиста» Скорсезе.
ИноСМИ 06 ноября в 09:03
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Транспорт
Стартовала продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:37
Политика
Германии пришлось отложить защиту «Северного потока-2»
В Берлине отложили принятие поправок к закону, который регулирует газовую директиву Евросоюза в Германии.
Lenta.ru вчера в 23:27
Политика
Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога
У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Экономика
МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:35
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Политика
В СК рассказали о применении гипноза при расследованиях
В Следственном комитете России рассказали, что в ходе встречи с армянскими коллегами раскрыли секреты использования гипноза при расследовании преступлений.
Газета.Ru 06:03
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Политика
Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей
В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Экономика
В Екатеринбурге депутаты и бизнесмены обсудили налог на имущество
В Екатеринбурге депутаты гордумы и бизнесмены обсудили перспективы роста налога на имущество по объектам недвижимого имущества.
Областная газета вчера в 22:10
Армия и оружие
«Иркутск» и «Маршала Шапошникова» вооружат гиперзвуковыми «Цирконами»
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" получат после модернизации универсальные пусковые установки и смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", заявил агентству ТАСС заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Вести.Ru 05:08
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Шоу-бизнес
Экс-участница SEREBRO: «Серябкина говорила заткнуться, и что мы ничего из себя не представляем»
StarHit.ru 06:00
Происшествия
Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ
Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:44
Общество
Министр просвещения заявила о нехватке молодых учителей
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста составляют более трети педагогов российских школ, учителей младше 29 лет – всего 5,9 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
Аргументы и Факты 06:04
Политика
Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности
"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - заявил Лавров на полях Московской конференции по нераспространению.
Российская газета 04:08
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Технологии
Обновленный интерфейс появится у «YouTube»
ГЛАС.RU 06:27
Политика
Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России
В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:58
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49