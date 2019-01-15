Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Бизнесмен назвал причины бедности людей

Газета.Ruвчера в 13:56

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

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Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

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Названа главная причина бедности большинства людей

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Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 2406 ноября в 07:49

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новости06 ноября в 09:34

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06 ноября в 06:27
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:02, Ашберн

На пороге массовой нищеты

Вести.UZ03:14
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Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика

Комитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США

Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
Говорит Москва 10:48
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Транспорт

Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Lenta.ru 09:30
Футбол

«Краснодар» выиграл второй матч подряд в Лиге Европы

Lenta.ru вчера в 14:49
Религия

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Российская газета вчера в 14:42
Общество

Миллиардер Роман Абрамович посетил Гагаринское поле

Председатель федерального парламента, миллиардер и губернатор Валерий Радаев осмотрели Гагаринское поле и обсудили множество вопросов.
Регион 64 09:48
Политика

Трамп рассказал о желании посетить парад 9 мая в Москве

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2020 года.
Газета.Ru 10:24
Общество

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Хоккей

«Трактор» подписал контракт с Энвером Лисиным

Челябинск Сегодня 10:08
Здоровье

5+ привычек, которые сохранят ваше сердце здоровым

Постоянный стресс, плохая экология и вредные привычки не идут на пользу нашему сердцу.
Ридус 09:59
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Армия и оружие

В Таджикистане выяснили гражданство напавших на погранзаставу боевиков

Аргументы и Факты 01:56
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM 10:24
Политика

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Происшествия

15-летняя россиянка умерла после драки подростков

Lenta.ru 04:31
Политика

Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2

Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
ТАСС 01:14
Культура

Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона

TVLine сообщает, что мета-возрождение популярного некогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210», предпринятое телекомпанией Fox, ограничится лишь одним сезоном.
Popcornnews.ru 06:00
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Футбол

«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами

Спартак сможет отдавать Эрцгебирге в аренду своих футболистов.
Советский спорт 09:19
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Политика

Помпео раскритиковал КНР и Россию в канун падения Берлинской стены

Госсекретарь США Майк Помпео накануне празднования Дня падения Берлинской стены раскритиковал правительства Китая, Ирана и России.
Комсомольская правда 08:34
Политика

Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
RuNews24.ru 03:08
Футбол

Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

Аргументы и Факты 09:21
Футбол

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Metaratings вчера в 01:54
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Игры

В Diablo IV будут микротранзакции

Blizzard добавит в Diablo IV не только платные DLC, но и микротранзакции.
CyberSport.ru 09:50
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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