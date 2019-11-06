Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Политика МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Политика Комитет солдатских матерей уволил руководителя Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.

Политика В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Происшествия В мэрии Каспийска проводятся обыски В рамках какого дела проходят обыски официального сообщения нет.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Культура Вышел фильм про Децла от Романа Супера. Это сериал Журналист Роман Супер выпустил первую серию фильма про рэпера Децла — Кирилла Толмацкого.

Политика Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка 46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.

Здоровье Минздрав уточнил критерии рождения детей Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.

Наука Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Авто Автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 километров в час В шестом заезде по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в ЮАР автомобиль Bloodhound LSR проехал со скоростью 790 км/ч.

Технологии Четверть операторов перешли на «дельты» Роскомнадзора Как следует из отчета Роскомнадзора, более 900 крупных и магистральных операторов связи (26% от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Политика В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.