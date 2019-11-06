Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Политика
МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву
В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 02:26
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Спорт
Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году
Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
REGNUM вчера в 12:42
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Происшествия
В мэрии Каспийска проводятся обыски
В рамках какого дела проходят обыски официального сообщения нет.
Замана 02:38
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Здоровье
Диетологи назвали идеальный состав полезного для здоровья завтрака
ГТРК Южный Урал вчера в 22:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Культура
Вышел фильм про Децла от Романа Супера. Это сериал
Журналист Роман Супер выпустил первую серию фильма про рэпера Децла — Кирилла Толмацкого.
Телеканал 360° 03:24
Политика
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 02:05
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Происшествия
Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело
Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Футбол
Защитник «Зенита» Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Piter.tv вчера в 04:13
Авто
Автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 километров в час
В шестом заезде по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в ЮАР автомобиль Bloodhound LSR проехал со скоростью 790 км/ч.
REGNUM вчера в 05:12
Технологии
Четверть операторов перешли на «дельты» Роскомнадзора
Как следует из отчета Роскомнадзора, более 900 крупных и магистральных операторов связи (26% от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации.
ComNews.ru 01:30
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Общество
МВД намерено заглушить сотовую связь в тюрьмах
Органам МВД РФ совместно с ФСИН ФСБ и Роскомнадзором поручили изучить вопрос с установкой блокираторов сотовой связи в тюрьмах.
Вечерняя Москва вчера в 02:08