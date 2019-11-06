Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Американский миллиардер: инвесторы бесятся с жиру, а стартапы продают мечты

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Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

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«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

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Экономист назвал причину роста бедности в мире

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Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

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Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новости09:34

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06:27
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Происшествия

Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама

Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru 14:45
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес

Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Футбол

Локомотив — Ювентус 1:2

Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Общество

Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса

Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой

Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru 06:12
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Общество

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.
РБК 10:08
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости 13:57
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Шоу-бизнес

У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль

Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Общество

Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных городов России — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию.
Известия 01:33
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Наука

Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
МедиаПоток вчера в 11:31
Общество

Россиянин без вести пропал в Турции

Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Армия и оружие

Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

ГЛАС.RU вчера в 14:16
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Гаджеты

Adobe анонсировала выпуск приложения с эффектами фотошопа

Каждый пользователь приложения сможет сам создавать эффекты. Создатели предлагают художникам и другим творческим людям пополнять коллекцию.
Piter.tv 08:33
Происшествия

В Оренбургской области работницу элеватора насмерть засыпало семечками

Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Политика

Волкер рассказал о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Дональд Трамп подозревал Украину в попытке вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
Росбалт вчера в 20:30
Происшествия

Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября.
Lenta.ru 13:26
Экономика

ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.
RT на русском 13:31
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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