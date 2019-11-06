Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Армия и оружие
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20
Футбол
Появилось видео драки болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина»
63.ru 04 ноября в 13:15
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 15:47
Политика
WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
РБК 18:08
Политика
Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2»
Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.
Вести.Ru 11:34
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании.
Lenta.ru 09:23
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда 08:20
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру 04:56
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Авто
Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России
В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK вчера в 03:38
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Происшествия
В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.
РБК 17:37