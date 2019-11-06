В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Армия и оружие В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Политика WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.

Политика Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Политика Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2» Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли хочет уехать из США В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.

Технологии В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.

Здоровье Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авто Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.

Гаджеты Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.

Происшествия В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.

Происшествия Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.