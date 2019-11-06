Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Американский миллиардер: инвесторы бесятся с жиру, а стартапы продают мечты

REGNUM13:30

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы недели07:13

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новости09:34

Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 2407:49

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ru09:46

«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

Forbes07:09

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия

Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Армия и оружие

В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне

Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20
Футбол

Появилось видео драки болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина»

63.ru 04 ноября в 13:15
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Футбол

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс 15:47
Политика

WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Кино

Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Политика

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
РБК 18:08
Политика

Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2»

Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.
Вести.Ru 11:34
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании.
Lenta.ru 09:23
Здоровье

Замминистра здравоохранения Приамурья назначена Елена Мирлас

АСН24 02:07
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК 17:42
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда 08:20
Технологии

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Здоровье

Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты

Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру 04:56
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Авто

Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России

В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Гаджеты

Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch

Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK вчера в 03:38
Происшествия

В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой

Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Футбол

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Технологии

Появилась информация о первом «умном» телевизоре Nokia

Astera 15:47
Фигурное катание

Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

Нева Спорт 07:31
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 04:44
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Общество

В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры

Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Происшествия

В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.
РБК 17:37
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное