Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Американский миллиардер: инвесторы бесятся с жиру, а стартапы продают мечты

REGNUM13:30

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ru09:46

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06:27

Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 2407:49

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы недели07:13

«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

Forbes07:09

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новости09:34
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Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Шоу-бизнес

У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В конце прошлого года 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова столкнулась с проблемами со здоровьем.
Вокруг ТВ 10:16
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru 14:17
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК 17:42
Наука

Обезьяны помогут разработать лечение синдрома, вызывающего слепоту

Генетическая мутация, которая приводит к редкому, но разрушительному синдрому, вызывающему слепоту была впервые обнаружена у обезьян.
МКБ-11 вчера в 01:47
Футбол

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Общество

Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса

Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 04:44
Политика

Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Хоккей

Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Российская газета 04 ноября в 23:18
Кино

Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете

Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста вчера в 11:22
Происшествия

В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.
РБК 17:37
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной

Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Здоровье

Врач-психиатр дал советы для защиты мозга от возрастных болезней

Американский врач-психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга.
Ugpressa.ru вчера в 03:24
Здоровье

Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей

Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.
ФАН 05:27
Происшествия

Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Политика

Иран начал обогащение урана в Фордо

Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Организация атомной энергии Ирана.
RT на русском 16:30
Политика

ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
Известия 17:37
Армия и оружие

Американские военные считают, что США уступают России в сфере РЭБ

Военные США заявили о неготовности противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы в случае конфликта с Россией или Китаем, сообщает Breaking Defence.
Аргументы и Факты вчера в 00:17
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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