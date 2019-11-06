Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки
Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.
ТАСС 02:44
Происшествия
Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель в Швеции
Российский круизный паром «Принцесса Анастасия» сел на мель в Швеции, вблизи Стокгольма.
Телеканал 360° вчера в 14:29
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать
Российская газета вчера в 16:54
Технологии
Корпорация «Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В «Росатоме» сообщили, что к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов.
Общая газета.RU 02:43
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене
Мэр Киева и прославленный боксер Виталий Кличко подозревается в госизмене и хищении средств.
Телеканал 360° вчера в 06:30
Политика
Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today вчера в 10:06
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК 05 ноября в 08:32
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Общество
Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных
Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.
РБК 04:34
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Политика
Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
РИА Новости 02:48
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Футбол
Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
Реальное время вчера в 10:04
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Общество
Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года
Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
ТАСС вчера в 19:26
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Авто
Новый Kia Optima поразит красотой
Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня 05 ноября в 02:33
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
В администрации Каспийска проводятся обыски
В администрации Каспийска с утра проводятся обысковые мероприятия, сообщил «АиФ Дагестан» источник в силовых структурах республики.
АиФ Дагестан 02:07
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24