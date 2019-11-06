Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Происшествия
В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
Коммерсантъ вчера в 03:04
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Экономика
Иркутская область намерена привлечь кредиты на 7 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета
Правительство Иркутской области намерено провести в декабре 2019 год семь аукционов на право заключения контрактов по предоставлению кредитных линий с общим лимитом 7 млрд рублей.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 20:51
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина
Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
Взгляд-инфо вчера в 22:55
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Экономика
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Собеседник 05 ноября в 17:05
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Московский Комсомолец вчера в 08:23
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 05 ноября в 18:46
Политика
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11
Политика
Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко
Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Театры
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ вчера в 04:59
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Известия вчера в 23:53
Общество
В горных районах Камчатки объявили опасность схода лавин
Росбалт вчера в 22:17
Общество
Двоих экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
В США против двоих экс-сотрудников компании Twitter выдвинуто обвинение в работе на Саудовскую Аравию.
Росбалт вчера в 19:59
Общество
SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.
ПРАЙМ вчера в 19:25
Космос
Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор
Популярная механика вчера в 13:38
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями
В ходе заседания Первого комитета ГА ООН (курирует вопросы разоружения) был практически единогласно одобрен проект российской резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 17:07
Происшествия
В СК рассказали, кто стрелял в кемеровского адвоката
В СУ СК РФ по Кемеровской области рассказали, кто стрелял в известного кемеровского адвоката.
Сибдепо 00:01
Футбол
«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ вчера в 17:01
Фигурное катание
Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция
Нева Спорт вчера в 07:31
Футбол
«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38