Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 24вчера в 07:49

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новостивчера в 09:34

Названа главная причина бедности большинства людей

Дни24вчера в 08:42

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ruвчера в 09:46

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы неделивчера в 07:13

«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

Forbesвчера в 07:09

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ruвчера в 06:27
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Политика

Владимир Путин раскритиковал министра высшего образования

В ходе заседания Совета по русскому языку Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за ситуации с квотами на филфаках в госвузах.
Рифей-Пермь 05 ноября в 13:02
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Происшествия

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Политика

СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США

Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16
Политика

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

РИА Новости вчера в 16:11
Политика

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 05:53
Здоровье

Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета вчера в 08:28
Происшествия

В России задержаны 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Известия вчера в 23:53
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik вчера в 04:44
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Известия вчера в 08:14
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Здоровье

Минздрав уточнил критерии появления на свет детей

Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета вчера в 16:57
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Шоу-бизнес

«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье.
Пятый канал вчера в 13:09
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа

Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Наука

Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору

Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.
Goroday.ru вчера в 01:11
Происшествия

Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина

Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
Взгляд-инфо вчера в 22:55
Культура

На аукционе продадут редкий сценарий к «Зеркалу» Тарковского

Редкий сценарий к фильму "Зеркало" Андрея Тарковского, который в первом варианте назывался "Белый, белый день", и письма режиссера Сергея Параджанова из тюрьмы выставят на торги в декабре, рассказал РИА Новости эксперт аукционного дома "12й стул" Иван Ефимов.
РИА Новости вчера в 19:34
Гаджеты

В России можно взять iPhone в аренду

Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки вчера в 02:20
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка

Sportbox.RU вчера в 22:36
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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