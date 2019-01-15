Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Бизнесмен назвал причины бедности людей

Газета.Ruвчера в 13:56

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ru06 ноября в 09:46

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06 ноября в 06:27

Названа главная причина бедности большинства людей

Дни2406 ноября в 08:42

Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 2406 ноября в 07:49

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы недели06 ноября в 07:13

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новости06 ноября в 09:34
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На пороге массовой нищеты

Вести.UZ03:14
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Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье

Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить

В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд.
Газета.Ru вчера в 16:54
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Транспорт

Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Политика

Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов отмечает 95-летие

РИА ОмскИнформ вчера в 23:21
Культура

В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко

Телепрограмма 01:57
Общество

Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты.
RT на русском 01:27
Футбол

ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Турнирная таблица группы H после четырёх туров 1. «Эспаньол» — 10 очков 2. «Лудогорец» — 6 3. «Ференцварош» — 5 4. ЦСКА — 1. В двух оставшихся матчах группового этапа ЦСКА 28 ноября на домашнем поле примет «Лудогорец», а 12 декабря на выезде сыграет с «Эспаньолом».
Чемпионат вчера в 17:13
Общество

В российских школах предложили ограничить иностранные продукты

Импортные продукты исчезнут из школьного рациона. Как пишут "Известия", инициативу сейчас рассматривают в Госдуме.
РЕН ТВ 01:33
Общество

Росстат подсчитал число ведущих здоровый образ жизни россиян

12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Общество

Володин раскритиковал жадность саратовских застройщиков

Московский Комсомолец 03:10
Происшествия

В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе

В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:04
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° вчера в 04:20
Гаджеты

Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой

3DNews 06 ноября в 02:57
Политика

Президенты России и Казахстана посетили в Омске «Эрмитаж-Сибирь»

В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября посетили центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске.
REGNUM вчера в 19:27
Происшествия

В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ

RT на русском 02:01
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Культура

Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

NewInform вчера в 14:32
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Происшествия

Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег

Тайга.инфо 05 ноября в 00:10
Происшествия

От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги

Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
Live24 01:54
Армия и оружие

Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени

По словам замсекретаря СНБО, Россия «может нанести удар высокоточными ракетами и не вводить войска».
Военное обозрение вчера в 21:57
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 02:50
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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