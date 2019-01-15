Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить
В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд.
Газета.Ru вчера в 16:54
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Политика
Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов отмечает 95-летие
РИА ОмскИнформ вчера в 23:21
Культура
В Москве умер композитор песен Кобзона и Лещенко
Телепрограмма 01:57
Общество
Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний
В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты.
RT на русском 01:27
Футбол
ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Турнирная таблица группы H после четырёх туров 1. «Эспаньол» — 10 очков 2. «Лудогорец» — 6 3. «Ференцварош» — 5 4. ЦСКА — 1. В двух оставшихся матчах группового этапа ЦСКА 28 ноября на домашнем поле примет «Лудогорец», а 12 декабря на выезде сыграет с «Эспаньолом».
Чемпионат вчера в 17:13
Общество
В российских школах предложили ограничить иностранные продукты
Импортные продукты исчезнут из школьного рациона. Как пишут "Известия", инициативу сейчас рассматривают в Госдуме.
РЕН ТВ 01:33
Общество
Росстат подсчитал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Общество
Володин раскритиковал жадность саратовских застройщиков
Московский Комсомолец 03:10
Происшествия
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:04
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° вчера в 04:20
Гаджеты
Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой
3DNews 06 ноября в 02:57
Политика
Президенты России и Казахстана посетили в Омске «Эрмитаж-Сибирь»
В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября посетили центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске.
REGNUM вчера в 19:27
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
NewInform вчера в 14:32
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег
Тайга.инфо 05 ноября в 00:10
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги
Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
Live24 01:54
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени
По словам замсекретаря СНБО, Россия «может нанести удар высокоточными ракетами и не вводить войска».
Военное обозрение вчера в 21:57
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Хоккей
Овечкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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