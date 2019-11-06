Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ru09:46

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новости09:34

«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

Forbes07:09

Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 2407:49

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы недели07:13

Названа главная причина бедности большинства людей

Дни2408:42

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Авто

Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

AvtoVolgograda.ru 03:09
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Общество

«Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку

Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".
Вести.Хайтек 03:34
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Политика

Новак назвал абсурдными требования «Нафтогаза» к Газпрому

Поданные Украиной иски к «Газпрому» пока даже нигде не рассматривались, поэтому говорить о задолженностях преждевременно, сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам «правительственного часа» в Госдуме.
Парламентская газета 07:24
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Футбол

«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом».
Нева Спорт вчера в 22:00
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Политика

Путин похвалил ФСБ за предотвращение терактов

Глава государства отметил, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ведомства пресекли почти четыре десятка преступлений террористической направленности.
News.ru 06:45
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Политика

В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета 06:27
Общество

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:47
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 04:44
Технологии

"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации

Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Интерфакс 05:42
Политика

НАБУ возбудило дело о госизмене против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.
RT на русском 05:54
Футбол

Клуб Бекхэма планирует выкупить у «Зенита» Дриусси и Краневиттера

Вести.Ru 09:16
Гаджеты

Представили смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Еще на презентации показали Mi CC9 Pro Premium Edition, в котором предлагается камера со 108-Мп модулем, получившем 8 линз.
Astera вчера в 07:40
Армия и оружие

Россия получила секретную израильскую противоракету

ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Армия и оружие

The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Автоспорт

В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Общество

В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры

Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Армия и оружие

МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом

Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.
РИА Новости 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное