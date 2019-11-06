Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 2407:49

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

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Названа главная причина бедности большинства людей

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Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ru09:46

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы недели07:13

«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

Forbes07:09

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ru06:27
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В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

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Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
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Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей

Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.
ФАН 05:27
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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
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Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru 04 ноября в 07:23
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Авто

Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD

Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
Здоровье

Первые симптомы развития рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Политика

Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой

Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Известия 10:36
Политика

Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Политика

Демпартия США проведёт слушания по импичменту Трампа 13 ноября

Представители демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 ноября проведут первые открытые слушания по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
News.ru 12:31
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Общество

Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Армия и оружие

В США предложили создать стратегию удара по Крыму

Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".
ИнфоСМИ 12:03
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Общество

В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Футбол

Конфликт с президентом «Наполи» может лишить Анчелотти работы

Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил, и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.
Вести.Ru 09:49
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда вчера в 16:54
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Газета.Ru 02:50
Футбол

Родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».
RT на русском 13:17
Авто

Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото

Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
SpeedMe 02:15
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Авто

В Петербурге стартовало производство нового Toyota RAV4

Выпуск новой модели стильного городского кроссовера Toyota RAV4 запущен 6 ноября в Петербурге.
Тарантас Ньюс 10:50
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Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Происшествия

Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем

На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
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У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль

Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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