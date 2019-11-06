В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Авто Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».

Здоровье Первые симптомы развития рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Политика Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.

Политика Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.

Политика Демпартия США проведёт слушания по импичменту Трампа 13 ноября Представители демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 ноября проведут первые открытые слушания по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.

Армия и оружие В США предложили создать стратегию удара по Крыму Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".

Общество В Турции пропал гражданин России «По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.

Футбол Конфликт с президентом «Наполи» может лишить Анчелотти работы Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил, и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".