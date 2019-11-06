Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Здоровье
Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей
Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
Здоровье
Первые симптомы развития рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Политика
Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой
Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
Политика
Демпартия США проведёт слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Представители демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 ноября проведут первые открытые слушания по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
Общество
Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Армия и оружие
В США предложили создать стратегию удара по Крыму
Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".
Общество
В Турции пропал гражданин России
«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
Футбол
Конфликт с президентом «Наполи» может лишить Анчелотти работы
Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил, и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Футбол
Родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»
Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
Авто
В Петербурге стартовало производство нового Toyota RAV4
Выпуск новой модели стильного городского кроссовера Toyota RAV4 запущен 6 ноября в Петербурге.
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.