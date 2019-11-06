Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
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Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 01:33
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Армия и оружие
США расширяют военную миссию по защите нефти в Сирии
Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по "защите" нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Военное обозрение 01:18
Политика
NI: Западу нужно признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал Соединенные Штаты Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru вчера в 20:00
Футбол
Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Телеканал Санкт-Петербург 04:07
Технологии
Сноуден: Google и Facebook посягают на наши жизни
Эдвард Сноуден вновь выступил с критикой мировых IT-гигантов, сравнив их бизнес-модель с узаконенным посягательством на частную жизнь.
Газета.Ru 08:34
Технологии
В РФ разработали беспилотный «КамАЗ»
Ранее сообщалось, что компания «КамАЗ» представила на международной выставке «Электро-2019» уникальный электробус с системой ультрабыстрой зарядки.
Политическая Экспертиза вчера в 19:32
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Политика
Путин назвал задачи уникального оружия России
Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Lenta.ru 06:29
Спорт
Норвежский лыжник Клебо рассказал об отношениях с Большуновым
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своих отношениях со своим главным соперником россиянином Александром Большуновым.
RT на русском 07:09
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Общество
Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова покинет свою должность
Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Экономика
Налоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы Петербурга обратилась в Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области с иском к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС) о признании его банкротом.
REGNUM 03:17
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.
Faktom 00:59
Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Гаджеты
Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
MobiDevices 07:54
Армия и оружие
Сергей Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье
Как заявил Лавров, Соединенные Штаты и НАТО усиливают свое присутствие в Средиземноморье, причем делают это «с откровенным антироссийским намерением».
Военное дело 08:05
Технологии
Более 25% операторов связи в РФ внедрили механизм для ускорения ограничения доступа к запрещенным данным
В ведомстве пояснили, что ключевым преимуществом перехода на данный механизм является возможность получения операторами связи выгрузки в формате «дельты» - новых или изменивших свои сетевые адреса ресурсов, что в пять раз увеличивает скорость ограничения операторами связи доступа к противоправным ресурсам.
Агентство Москва вчера в 06:24
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Политика
В Минприроды назвали временного куратора мусорной реформы
Логинов был назначен заместителем министра в ноябре 2018 года, он занимался контролем и координацией работы департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.
REGNUM 07:55