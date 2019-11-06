Экономика

REGNUMREGNUMНазвана причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
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Бизнесмен назвал причины бедности людей

Газета.Ru13:56

Названа причина бедности большинства людей

Lenta.ruвчера в 06:27

Озвучена ключевая причина бедности большинства людей в мире

Актуальные Новостивчера в 09:34

Названа главная причина бедности большинства людей

Дни24вчера в 08:42

Экономист назвал причину роста бедности в мире

Москва 24вчера в 07:49

Экономист объяснил, почему бедные не могут заработать

Аргументы неделивчера в 07:13

Экономист объяснил причину, почему бедные не могут увеличить прибыль

News.ruвчера в 09:46
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Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Экономика

Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России

В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.
Lenta.ru 16:46
Технологии

Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

The GEEK 05 ноября в 04:11
Политика

Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка

"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 16:38
Политика

Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Авто

Ford Mustang превратился в 900-сильный электромобиль с «механикой»

Специалисты Ford совместно с компанией Webasto разработали электрический концепт-кар на базе «Мустанга».
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Космос

Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 31 октября в 19:02
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59
Политика

Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Культура

Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле

Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.
News.ru 06:30
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета 16:04
Политика

Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО

Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.
RT на русском 16:51
Происшествия

Пожар на нефтебазе в Новороссийске ликвидирован

Пожар на новороссийской нефтебазе «Грушевая» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
REGNUM 03:08
Спорт

Павел Колобков: Изменений в базе московской лаборатории не было

После изучения базы московской лаборатории WADA направила российской стороне 31 вопрос, попросив дать на них ответы.
Советский спорт 11:00
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
РИА Новости 05 ноября в 19:10
Кино

«Терминатор» возглавил американский прокат

Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv 05 ноября в 07:09
Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Экономика

Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн

Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Происшествия

Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса

Если бы не профессионализм врачей, мужчина мог бы претендовать на звание лауреата премии Дарвина: в прямой кишке обнаружен невероятных размеров фаллос.
Доктор Питер 08:30
Футбол

«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы

«Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Спорт-Экспресс 15:15
Технологии

«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос 06:23
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов пожертвовал свое имущество жене

Популярный музыкант Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей молодой супругой Марией, которая младше его на 15 лет.
Bimru.ru 06:43
Политика

Макрон назвал три сценария развития России

В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Происшествия

Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове

Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат 11:34
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Рей Далио
Американский бизнесмен
Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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