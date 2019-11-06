Экономика
REGNUMНазвана причина бедности большинства людей в мире
Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Экономика
Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России
В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.
Lenta.ru 16:46
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK 05 ноября в 04:11
Политика
Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка
"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 16:38
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Авто
Ford Mustang превратился в 900-сильный электромобиль с «механикой»
Специалисты Ford совместно с компанией Webasto разработали электрический концепт-кар на базе «Мустанга».
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 31 октября в 19:02
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Культура
Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле
Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.
News.ru 06:30
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Политика
Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО
Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.
RT на русском 16:51
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Новороссийске ликвидирован
Пожар на новороссийской нефтебазе «Грушевая» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
REGNUM 03:08
Спорт
Павел Колобков: Изменений в базе московской лаборатории не было
После изучения базы московской лаборатории WADA направила российской стороне 31 вопрос, попросив дать на них ответы.
Советский спорт 11:00
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
РИА Новости 05 ноября в 19:10
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv 05 ноября в 07:09
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Если бы не профессионализм врачей, мужчина мог бы претендовать на звание лауреата премии Дарвина: в прямой кишке обнаружен невероятных размеров фаллос.
Доктор Питер 08:30
Футбол
«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы
«Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Спорт-Экспресс 15:15
Технологии
«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос 06:23
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов пожертвовал свое имущество жене
Популярный музыкант Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей молодой супругой Марией, которая младше его на 15 лет.
Bimru.ru 06:43
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34