Александр Владимирович, вы только что вернулись из Италии, работали в самом пекле, и можете сравнить, как развивалась ситуация там и что происходит у нас. Много говорилось о том, что в Италии от коронавируса умирают люди за 70-80 лет, но в России половина попавших в больницы - молодежь 30-40 лет.

с чего всё началось

Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию. Об этом рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в интервью «Российской газете».

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