Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию. Об этом рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

Уроки итальянского

Александр Владимирович, вы только что вернулись из Италии, работали в самом пекле, и можете сравнить, как развивалась ситуация там и что происходит у нас. Много говорилось о том, что в Италии от коронавируса умирают люди за 70-80 лет, но в России половина попавших в больницы - молодежь 30-40 лет.
Российская газета11:30

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В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост числа заболевших COVID-19 среди молодежи

Комсомольская правда17:08

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодых

РЕН ТВ16:14

В Роспотребнадзоре объяснили распространение коронавируса среди молодёжи

News.ru15:58

В Роспотребнадзоре пояснили, почему молодежь заражается коронавирусом

Московский Комсомолец16:11

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодежи

РИА Новости15:47

Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Lenta.ru14:59

Уроки итальянского

Российская газета11:30
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 11:59
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
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Футбол

Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург»
Metaratings 13:27
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
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Происшествия

На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
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Кино

На «Кинопоиск HD» новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Live24 06:06
21
Общество

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций. Политик озвучил пять основных требований.
Деловое.ТВ 14:28
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лечиться дома от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 21 апреля, об этом рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
ToDay News Ufa 08:18
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Здоровье

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
45
Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
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Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
1,5K
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
927
Общество

В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки

Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
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Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
82
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
9,5K
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
2,2K
Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
60
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
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Здоровье

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.
РБК 17:01
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
534
Транспорт

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
115
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
18
Политика

Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса

Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело 03:31
24
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
78
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
8
Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
71
Кино

Компания Спилберга снимет фильм о единственной победительнице «Дакара»

Motorsport.com Россия 10:59
Общество

В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы

Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
3,8K
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