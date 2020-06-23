Коронавирус

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Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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с чего всё началось

Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новостивчера в 22:51

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Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

РИА Новостивчера в 22:51

В долгом угасании эпидемии COVID-19 обвинили скептиков

Телеканал 360°00:48

Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса

Комсомольская правда00:09

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Известиявчера в 23:48

Эксперт назвал причину длительного угасания пандемии коронавируса

Газета.Ru01:26

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:37

COVID-скептиков считают причиной продолжительной эпидемии

РЕН ТВвчера в 21:33
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

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Вести.Ru 20 июня в 09:15
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
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Общественная служба новостей 01:20
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
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Космос

NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна

Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией.
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Политика

Обнародована вторая часть бесед якобы Порошенко и Байдена

Независимый депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал в понедельник, 22 июня, вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году.
Известия вчера в 08:52
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 21 июня в 05:56
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Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
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Здоровье

Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой аптечке

Парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен при регулярном применении провоцирует поражение почек и проблемы с желудком.
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Происшествия

Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 13:02
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Авто

Два кроссовера Haval ушли с российского рынка

Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
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Футбол

Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА

Газета Metro вчера в 11:25
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Общество

Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
ФАН вчера в 22:59
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Общество

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета вчера в 03:26
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем.
RT на русском вчера в 22:45
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Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
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Технологии

СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина

Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

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Общество

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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Политика

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
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