Коронавирус
ИзвестияНазвана причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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с чего всё началось
Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.РИА Новостивчера в 22:51
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