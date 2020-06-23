Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Общество России предсказали снижение смертности от коронавируса Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. 61

Происшествия Ефремову диагностировали хронический алкоголизм Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. 12

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 118

Политика Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года. 28

Общество Forbes назвал лучший российский вуз Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 2

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 14

Финансы Рубль снизился к доллару и евро Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля. 9

Общество Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 301

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми Клиентам, у которых после 1 января 2020-го родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры дают дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка. 62

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 167

Авто Российских водителей с 1 июля ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 159

Армия и оружие Американский эсминец «Портер» вошел в Батуми Американский ракетный эсминец "Портер" вошел в грузинский порт Батуми, пишет ТАСС со ссылкой на посольство США в Тбилиси.

Авто Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.

Общество Во Владимирской области выявлен 51 новый носитель коронавируса Владимир, 22 июня 2020, 11:49 — REGNUM Во Владимирской области 22 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. 815

Общество Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации. 197

Экономика Основные индексы Уолл-стрит закрылись в хорошем плюсе Нью-Йорк, США, 22 июня 2020, 23:53 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в плюсе 22 июня, после смешанного начала сессии индексы Уолл-стрит выросли, а Nasdaq поднялся выше 10 000 пунктов. 1

Игры Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе. 40