Коронавирус

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Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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с чего всё началось

Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Эксперт назвал причину длительного угасания пандемии коронавируса

Газета.Ru01:26

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Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

РИА Новостивчера в 22:51

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

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В долгом угасании эпидемии COVID-19 обвинили скептиков

Телеканал 360°00:48
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Общество

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Политика

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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

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Экономика

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Авто

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Армия и оружие

Американский эсминец «Портер» вошел в Батуми

Американский ракетный эсминец "Портер" вошел в грузинский порт Батуми, пишет ТАСС со ссылкой на посольство США в Тбилиси.
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Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного

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Во Владимирской области выявлен 51 новый носитель коронавируса

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Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
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Основные индексы Уолл-стрит закрылись в хорошем плюсе

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