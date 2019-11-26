Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

с чего всё началось

В заключении МАК отмечается, что катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании. Пассажирский Boeing 737 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года.

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