Происшествия
BFM.ruНазвана причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
В заключении МАК отмечается, что катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании. Пассажирский Boeing 737 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года.
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с чего всё началось
Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).РИА Новости09:10
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Отмечается, что перед применением водометов правоохранители призывали протестующих покинуть территорию входа в парламент, однако те отказались выполнять требования.
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