Происшествия

Москва 24Москва 24Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Стала известна причина крушения самолета EgyptAir, произошедшего в 2016 году.
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Причиной крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода в кабине пилота, спровоцировавшая пожар, пишет Wall Street Journal
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Аргументы и Фактывчера в 19:10

Подробнее о событии

Названа причина падения в море самолета EgyptAir

Lenta.ruвчера в 21:47

WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода

Газета.Ruвчера в 21:07

Эксперты назвали причину крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Российская газетавчера в 18:05

Следствие озвучило причины крушения самолета EgyptAir

Московский Комсомолецвчера в 19:33

Причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода — WSJ

Аргументы и Фактывчера в 19:10

СМИ: А320 EgyptAir в 2016 году рухнул в море из-за утечки кислорода

Life.ruвчера в 20:09

СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода

РИА Новостивчера в 17:02
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Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Армия и оружие

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
РБК вчера в 19:22
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:28
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Здоровье

Расширен спектр взаимозаменяемых лекарств для госзакупок

В Минздраве утверждают, что новый порядок расширит спектр препаратов эквивалентного действия при формировании заказа, а это даст возможность экономить бюджетные средства без ущерба для качества лечения.
Российская газета 28 декабря в 11:44
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля.
ТАСС 02:07
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
РБК 01:00
Армия и оружие

Испытания нового танка Т-90М «Прорыв» завершатся до конца 2019 года

«В этом месяце завершаются государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв"», - заявил он в интервью изданию «Красная звезда».
ТК Звезда 28 декабря в 05:14
Хоккей

Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ

Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
RT на русском вчера в 14:37
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 28 декабря в 16:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Экспресс газета 01:48
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа

Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Красная весна 28 декабря в 00:25
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Общество

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru 00:04
Культура

Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова

В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Piter.tv вчера в 08:33
Космос

Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Lenta.ru вчера в 22:15
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Общество

В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
RT на русском 00:07
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Экономика

Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Космос

Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр

Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
Популярная механика вчера в 04:00
Общество

Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
РЕН ТВ 28 декабря в 10:15
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Discover24 02:23
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