Происшествия
Москва 24Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году
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с чего всё началось
Причиной крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода в кабине пилота, спровоцировавшая пожар, пишет Wall Street Journal.Аргументы и Фактывчера в 19:10
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Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Здоровье
Расширен спектр взаимозаменяемых лекарств для госзакупок
В Минздраве утверждают, что новый порядок расширит спектр препаратов эквивалентного действия при формировании заказа, а это даст возможность экономить бюджетные средства без ущерба для качества лечения.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
Армия и оружие
Испытания нового танка Т-90М «Прорыв» завершатся до конца 2019 года
«В этом месяце завершаются государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв"», - заявил он в интервью изданию «Красная звезда».
Хоккей
Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ
Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа
Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Общество
Греф порассуждал о будущем кино
Культура
Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова
В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Космос
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Общество
В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название
Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Экономика
Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
Космос
Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр
Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
Общество
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.