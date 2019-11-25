Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина массового отравления детей в Нижегородской области

Утром в понедельник около 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили агентству в экстренных службах.
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Глеб Никитин
Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову — разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить.
— Глеб Никитин, российский политикВремя Н 06:05

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СКР начал проверку по факту отравления газом детей из школы под Нижним Новгородом

Znak.com05:58

Более 40 человек, в том числе ученики одной из школ, пострадали в результате отравления газом в Нижнем Новгороде

Эхо Москвы06:00

В Нижегородской области более 40 детей отравились газом

РБК05:11

Всех отравившихся газом в школе под Нижним Новгородом отпустили из больницы

Телеканал 360°06:16

Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости06:18

Прокуратура начала проверку после отравления в школе под Нижним Новгородом

ТАСС06:22

Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы

Интерфакс - Россия06:22
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МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
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Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

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По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
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Владимир Песня / РИА "Новости" В Японии завершился последний этап серии Гран-при по фигурному катанию, после которого определились все участники финала Гран-при.
РЕН ТВ 23 ноября в 08:01
Происшествия

В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии

Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.
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Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
РБК 06:30
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Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
Сахалин.Инфо 04:14
Происшествия

Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Газета.Ru 06:04
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Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
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Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
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Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
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В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
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Армия и оружие

Подводную лодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря

Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта «Волхов», строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщает РИА Новости.
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Политика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
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Политика

На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии

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Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
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США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна, сообщает "Подъем" Девочка родилась с невусом, который занимает 80% тела.
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Названы способы использования старых смартфонов

Моя Москва.онлайн 21 ноября в 23:36
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