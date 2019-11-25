Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову — разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить.

Утром в понедельник около 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили агентству в экстренных службах.

Политика МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.

Общество Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Происшествия В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.

Здоровье В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".

Авто Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.

Политика Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.

Экономика Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.

Политика Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.