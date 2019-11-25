Происшествия
РИА НовостиНазвана причина массового отравления детей в Нижегородской области
Утром в понедельник около 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили агентству в экстренных службах.
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Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову — разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить.
— Глеб Никитин, российский политикВремя Н 06:05
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Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Общество
Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
Фигурное катание
Стали известны все финалисты Гран-при по фигурному катанию
Владимир Песня / РИА "Новости" В Японии завершился последний этап серии Гран-при по фигурному катанию, после которого определились все участники финала Гран-при.
Происшествия
В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии
Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Футбол
Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
Здоровье
В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь
Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
Авто
Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e
Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Армия и оружие
Подводную лодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря
Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта «Волхов», строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщает РИА Новости.
Политика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
Политика
На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Футбол
Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Политика
Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна, сообщает "Подъем" Девочка родилась с невусом, который занимает 80% тела.
Гаджеты