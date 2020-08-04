Коронавирус
ИзвестияНазвана причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
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Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистРИА Новости вчера в 21:07
с чего всё началось
В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.РИА Новостивчера в 21:07
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