Коронавирус
ProstoProSportНазвана причина новой вспышки коронавируса в Черногории
В Черногории произошла новая вспышка коронавируса, причем большинство новых заболевших это граждане, посетившие полуфинал Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), прошедший в Белграде, сообщает Blic.
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Матч между «Партизаном» и «Црвеной» послужил причиной вспышки коронавируса в Черногории
Чемпионатвчера в 21:54
Белградское дерби обвиняется в новой вспышке пандемии коронавируса в Черногории
Матч ТВ18 июня в 19:59
Матч «Партизан» – «Црвена» стал причиной новой вспышки коронавируса в Черногории
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Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07
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В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Путин заявил, что коронавирус отступает
Президент России Владимир Путин во время встречи с медработниками по видеоконференции заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России отступает, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Патяшина сообщила о снижении прироста новых случаев коронавируса
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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
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Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета 05:18
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Песков выработал антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил, что выработал антитела к коронавирусу.
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Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
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Бурджу Бириджик, популярная турецкая актриса, снявшаяся в сериале «Великолепный век», примет участие в новом проекте Netflix .
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Футбол
Агент Рами ответил владельцу «Сочи», обвинившему игрока во лжи
Футбольный агент Рубен Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, прокомментировал заявление владельца сочинского клуба Бориса Ротенберга.
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Новый ионный двигатель ИД-200 КР прошёл огневые стыковочные испытания
Москва, 20 июня 2020, 14:09 — REGNUM Российские специалисты успешно завершили огневые стыковочные испытания ионного ракетного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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Футбол
Экс-нападающий ФК «Уфа» сделал дубль в самом позорном матче чемпионата
Дубль отметился в матче и бывший игрок ФК «Уфа» Антон Заболотный.
News102.ru 04:13
Шоу-бизнес
Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи перенесено 26 июня
Никулинский суд Москвы сообщил, что заседание о бракоразводном процессе между форвардом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня.
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The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
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Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Технологии
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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
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Политика
Лукашенко пообещал не допустить уничтожения Белоруссии
Не допустить уничтожения Белоруссии пообещал президент республики Александр Лукашенко 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса в память о сожженых фашистами деревнях в годы Великой Отечественной войны.
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Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24