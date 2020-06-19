Коронавирус
РИА НовостиВ Черногории выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
В Черногории, власти которой объявили ее свободной от COVID-19 страной, в июне было выявлено 11 новых случаев заболевания, к уже имевшимся двум "импортированным" из Боснии и Герцеговины. В ночь на субботу Институт общественного здоровья сообщил о еще 18 зараженных.
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Матч между «Партизаном» и «Црвеной» послужил причиной вспышки коронавируса в Черногории
Чемпионатвчера в 21:54
Матч «Партизан» – «Црвена» стал причиной новой вспышки коронавируса в Черногории
Metaratingsвчера в 03:47
Белградское дерби обвиняется в новой вспышке пандемии коронавируса в Черногории
Матч ТВ18 июня в 19:59
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Происшествия
В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двух коллег
В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двух коллег, работавших в городском отделе МВД, пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Коми.
Газета.Ru 04:08
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
Игры
Crash Bandicoot 4 получила возрастной рейтинг в Тайване
Городской портал Новый Нижний вчера в 07:00
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
Политика
Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 10:33
Здоровье
В Волгоградскую область прибывает новый министр здравоохранения
Накануне Дня медицинского работника в Волгоградскую область прибудет министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Московский Комсомолец 03:14
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Политика
Песков заявил об опасности дрейфа НАТО к границам России
Представитель Кремля напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ .
Российская газета вчера в 15:31
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Политика
Польше не понравилась статья Путина о Второй мировой войне
В Польше не оценили статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
Аргументы недели 05:34
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Общество
Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года.
Lenta.ru 06:10
Происшествия
В ДТП под Нижним Новгородом погибли трое взрослых и один ребенок
В Нижегородской области в результате столкновения двух автомобилей погибли трое взрослых и один ребенок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МЧС России.
Газета.Ru вчера в 18:11
Армия и оружие
Военные завершают насыпь для железной дороги под Мурманском
Военные железнодорожники завершают отсыпку насыпи для железнодорожного полотна.
Северпост 18 июня в 11:18
Здоровье
Врачи рассказали, кому запрещается загорать
Похожую реакцию может спровоцировать прием антибиотиков. Если загорать в этот период, то можно довольно сильно облезть, заметила врач.
ToDay News Ufa вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Происшествия
Вдова, сын и брат Захарова признаны потерпевшими по делу Ефремова
РЕН ТВ вчера в 08:35
Космос
Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя
Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Технологии
Новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость
В популярном видеохостинге YouTube появилось видео, в котором демонстрируется то, как новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость 205 узлов, что, к слову, практически равносильно 380 км/ч.
Ferra 05:18
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета 05:18
Общество
Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику
Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен.
РБК 05:09