Коронавирус
ProstoProSportНазвана причина новой вспышки коронавируса в Черногории
В Черногории произошла новая вспышка коронавируса, причем большинство новых заболевших это граждане, посетившие полуфинал Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), прошедший в Белграде, сообщает Blic.
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Матч между «Партизаном» и «Црвеной» послужил причиной вспышки коронавируса в Черногории
Чемпионатвчера в 21:54
Матч «Партизан» – «Црвена» стал причиной новой вспышки коронавируса в Черногории
Metaratingsвчера в 03:47
Белградское дерби обвиняется в новой вспышке пандемии коронавируса в Черногории
Матч ТВ18 июня в 19:59
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В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Футбол
Мутко считает, что матч «Ростова» следовало перенести
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ТАСС Спорт вчера в 16:30
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На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня
Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:22
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях
РЕН ТВ вчера в 09:30
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Владелец «Сочи» назвал чемпиона мира Рами обманщиком
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с переходом в команду французского защитника Адиля Рами.
RT на русском 04:29
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В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
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В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Происшествия
Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане
В Казахстане разряд молнии убил табун лошадей. ЧП произошло в Карагандинской области, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:20
Армия и оружие
Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов
17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
РБК 02:29
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Общество
Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика
Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK 18 июня в 16:39
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Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс 18 июня в 06:17
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Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
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Apple может переименовать iPhone и iOS
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Деловое.ТВ вчера в 06:16
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Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
Завершилось следствие по делу солдата Шамсутдинова
Следственный комитет завершил предварительное следствие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.
Право.ру вчера в 13:00
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» и ушел с последнего места в РПЛ
iReactor вчера в 13:18