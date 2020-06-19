Коронавирус
ProstoProSportНазвана причина новой вспышки коронавируса в Черногории
В Черногории произошла новая вспышка коронавируса, причем большинство новых заболевших это граждане, посетившие полуфинал Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), прошедший в Белграде, сообщает Blic.
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Хоккей
«Тампа» приостановила тренировки из-за вспышки коронавируса в клубе
Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать.
Sport24.ru 14:06
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергей Рядков и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22-23 июня.
Известия 22:48
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Армия и оружие
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда 03:30
Общество
Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня
Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, будет практически невозможно наблюдать с территории России.
Известия 16:59
Политика
Путин назвал в своей статье главные причины Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне, для американского журнала The National Interest.
Общественное телевидение России вчера в 14:45
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Общество
Ширвиндт опроверг сообщения об уходе с поста худрука Театра Сатиры
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт пока не собирается покидать свой пост.
Российская газета 06:04
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Политика
Die Welt: РФ нашла способ обойти санкции США против «СП-2»
В конце прошлого года США ввели санкции против «СП-2», потребовав от компаний, которые вели прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить.
Аргументы и Факты 22:01
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
В Госдуме предложили вернуть пенсионерам все недополученные деньги, таким образом, пенсии могут быть увеличены более чем на 14 процентов.
Primpress.ru 13:30
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ 17 июня в 03:56
Происшествия
Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
REGNUM 03:32
Футбол
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в «Зените»
Экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о драке с Артемом Дзюбой.
Спорт день за днем 01:38
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
В целом, в матче наблюдалось превосходство каталонской команды, однако хозяева сумели выстоять и не пропустить.
ГЛАС.RU 21:00
Армия и оружие
Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью
Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром".
Газета.Ru 15:11
Общество
В Белоруссии задержан главный конкурент Лукашенко на выборах
Решивший баллотироваться на пост президента Белоруссии бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан.
Свободная Пресса вчера в 11:01
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
Наука
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
Политика
Трамп говорил Ким Чен Ыну о возможности отменить введенные ООН санкции
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре в 2018 году говорил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что открыт для отмены введенных ООН санкций против Северной Кореи и готов подумать над этим.
Известия 22:08