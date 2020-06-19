Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportНазвана причина новой вспышки коронавируса в Черногории

В Черногории произошла новая вспышка коронавируса, причем большинство новых заболевших это граждане, посетившие полуфинал Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), прошедший в Белграде, сообщает Blic.
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«Вечное дерби» стало причиной вспышки коронавируса в Черногории

Газета.Ru02:53

СМИ назвали белградское дерби причиной вспышки коронавируса в Черногории

РБК04:58

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Матч между «Партизаном» и «Црвеной» послужил причиной вспышки коронавируса в Черногории

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Белградское дерби стало причиной новой вспышки коронавируса в Черногории

Sport24.ru02:23

Источник: в Черногории считают, что новая вспышка коронавируса в стране случилась после матча «Партизан» — «Црвена Звезда»

Спорт-Экспресс02:02

Белградское дерби обвиняется в новой вспышке пандемии коронавируса в Черногории

Матч ТВвчера в 19:59
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