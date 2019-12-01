Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег. Об этом заявил первый министр экономики России Андрей Нечаев, передает URA.RU.
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Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

URA.Ru07:41

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Lenta.ru08:47

Миллиардер Пётр Авен: в обесценивании вкладов населения виновато правительство СССР

ГлобалМСК.ру28 ноября в 10:28
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