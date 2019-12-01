Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег. Об этом заявил первый министр экономики России Андрей Нечаев, передает URA.RU.

Экономика Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Политика Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Армия и оружие ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Шоу-бизнес Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Авто К тестам нового турбомотора приступил УАЗ Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Экономика Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8% Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

Политика Савченко назвала Порошенко алчным и жадным Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.

Здоровье Названы лучшие продукты для поддержания здоровья печени Эксперты в области медицины и здоровья назвали лучшие продукты, употребление которых поможет защитить самую крупную железу от воздействия токсинов и снизит риск развития различных заболеваний.