Общество
Lenta.ruНазвана причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег. Об этом заявил первый министр экономики России Андрей Нечаев, передает URA.RU.
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Миллиардер Пётр Авен: в обесценивании вкладов населения виновато правительство СССР
ГлобалМСК.ру28 ноября в 10:28
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