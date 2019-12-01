Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег. Об этом заявил первый министр экономики России Андрей Нечаев, передает URA.RU.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.
URA.Ru07:41

Подробнее о событии

Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

URA.Ru07:41

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Lenta.ru08:47

Россиянам назвали причину обесценивания вкладов перед развалом СССР

Московский Комсомолец09:37

Министр эпохи Ельцина объяснил обесценивание вкладов россиян в 1990-е

Телеканал 360°09:45

Экономист назвал причину обесценивания вкладов перед распадом СССР

News.ru09:32

Экс-министр объяснил причину обесценивания вкладов населения в 90-е годы

Профиль10:19

В Минэкономики назвали причину обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Актуальные Новости09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена

Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Комсомольская правда вчера в 20:36
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Политика

В Кремле оценили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского

В Кремле заявили о намерении провести отдельную встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Хоккей

Ушедший из «Ак Барса» голкипер Гарипов подписал контракт с «Авангардом»

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером казанского «Ак Барса» Эмилем Гариповым.
RT на русском 09:57
Футбол

«Спартак» и «Зенит» объявили составы перед матчем чемпионата России

РБК 10:10
Общество

Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
РИА Новости 09:57
Происшествия

Глава села в Забайкалье раскрыл детали ДТП с автобусом

Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин рассказал о ДТП на трассе Могойтуй – Сретенс – Олочи, где автобус с 43 пассажирами сорвался с моста и упал в реку.
Взгляд.ру 09:17
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Общество

Наказанный за нарушение ПДД рязанский священник умер

Lenta.ru 08:34
Культура

Участница шоу «План Б» Маргарита Гаврилова: «Выбор Тимура может быть абсолютно непредсказуемым»

Вокруг ТВ 07:44
Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Происшествия

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости 06:33
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Наука

Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты

Росбалт вчера в 09:20
Общество

Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Турпром 09:32
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Происшествия

Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании

В Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма.
Взгляд.ру 29 ноября в 13:47
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Происшествия

В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт

Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Prо Город Пенза 29 ноября в 08:59
Здоровье

Стали известны болезни, на которые указывает кровь из носа

Врачи рассказали, на какие заболевания может указывать кровотечение из носа.
Вечерняя Москва 10:00
Политика

Путин и Си Цзиньпин дадут старт работе газопровода «Сила Сибири»

В режиме телемоста президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустят реализацию этого масштабного проекта, пишет РИА Новости.
ПолитРоссия 03:21
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Известия 07:34
Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 06:50
Авто

Эксперты рассказали, как не убить в мороз турбомотор

Новые автомобили 28 ноября в 10:14
Наука

Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары

News.ru 08:57
Кино

«Дылда» обошла «Джокера» в рейтинге 50 лучших фильмов года

Piter.tv 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Олегович Авен
Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павлов Валентин Сергеевич
Судья
Советский государственный деятель, премьер-министр СССР, - единственный, занимавший должность с таким названием, - с 14 января по 28 августа 1991 года, с 18 по 21 августа 1991 года - член ГКЧП.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное