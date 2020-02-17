Экономика
Lenta.ruНазвана причина ограничения роста экономики России
Рост ВВП в 2020-2022 году будет ограничен из-за снижения числа экономически активных россиян. Такую причину назвали в Центробанке, сообщает ТАСС.
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Технологии
Специалисты предложили компостировать тела вместо захоронений
Специалисты предлагают человеческое тело помещать в специально разработанный закрытый сосуд, куда размещают не только тело, но и солому, люцерну и древесные щепки.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере
У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Космос
Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Авто
В первой половине февраля восемь марок изменили цены на автомобили
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Армия и оружие
Минобороны показало кадры стрельб новых систем «Град»
Министерство обороны опубликовало видео с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Голосование по правкам в Конституцию хотят превратить в праздник
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Конституцию России атмосферу праздника.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Футбол
«Монако» предлагает Мертенсу двухлетний контракт
Французский клуб предлагает 32-летнему бельгийцу контракт на два года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.
Происшествия
Студентку МГУ положили в больницу с подозрением на коронавирус
Студентку из Китая, которая учится в МГУ, отправили в больницу с подозрением на коронавирус нового типа.
Общество
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Здоровье
Из поликлиник выведут стоматологов и психологов
Как следует из документа, в обновленной структуре поликлиник не будет кабинетов доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
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