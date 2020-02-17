Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина ограничения роста экономики России

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Рост ВВП в 2020-2022 году будет ограничен из-за снижения числа экономически активных россиян. Такую причину назвали в Центробанке, сообщает ТАСС.
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Названа причина ограничения роста экономики России

Lenta.ru12:01

Нерадужные перспективы экономического роста

Pravda.Ru10:00
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