Энергетика
Lenta.ruНазвана причина ограничения роста экономики России
Рост ВВП в 2020-2022 году будет ограничен из-за снижения числа экономически активных россиян. Такую причину назвали в Центробанке, сообщает ТАСС.
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В Центробанке назвали коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть
Парламентская газета11:48
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Комментарии
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