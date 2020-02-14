Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина ограничения роста экономики России

Рост ВВП в 2020-2022 году будет ограничен из-за снижения числа экономически активных россиян. Такую причину назвали в Центробанке, сообщает ТАСС.
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ЦБ считает коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть в 2020 году

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В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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