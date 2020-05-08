Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНазвана причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

РИА Новости06:18

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Интерфакс06:09

Торги на фондовом рынке Мосбиржи временно приостановлены

Москва 2405:18

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

ТАСС05:13

Стала известна причина сбоя в торгах на Мосбирже

Вечерняя Москва06:11

Серверы отключили клиентов от фондовой секции Московской биржи

Коммерсантъ06:21

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя в ПО

РБК05:52
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Марий Эл до 31 мая

До 31 мая в республике продлил режим повышенной готовности Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
SM News 06:10
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве

В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
2,5K
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1,2K
Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Общество

Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь

Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
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Армия и оружие

СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США

Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
5
Общество

В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
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Политика

Путин призвал защищать правду о войне

Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
3
Политика

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
РЕН ТВ 06:02
1
Общество

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
69
Наука

Обман зрения: как популярные оптические иллюзии дурят наш мозг

Поскольку существует промежуток времени между моментом, когда свет попадает на сетчатку, и временем, в течение которого мозг этот свет обработает, зрительная система человека компенсирует задержку нервной системы, генерируя изображение того, что произойдет на одну десятую секунды в будущем.
Популярная механика 04:17
Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
3
Наука

Выдры жонглируют камешками, когда голодны

Evo-rus.com 00:55
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Технологии

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 05:25
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Политика

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
63
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Шоу-бизнес

Джиган под семейным фото поблагодарил Самойлову за помощь

Российский рэпер Джиган поблагодарил мать своих четверых детей Оксану Самойлову за помощь.
Актуальные Новости вчера в 09:30
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
4
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл

Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 06:45
19
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
137
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
69
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
5
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
467
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
18
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
2,6K
Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году

Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 05:13
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»

Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
РИА Новости вчера в 22:32
58
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv 03:23
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