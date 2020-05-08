Общество
ИнтерфаксНазвана причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
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Общество
Режим самоизоляции продлили в Марий Эл до 31 мая
До 31 мая в республике продлил режим повышенной готовности Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
SM News 06:10
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
Армия и оружие
СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США
Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Политика
Путин призвал защищать правду о войне
Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
РЕН ТВ 06:02
Общество
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Наука
Обман зрения: как популярные оптические иллюзии дурят наш мозг
Поскольку существует промежуток времени между моментом, когда свет попадает на сетчатку, и временем, в течение которого мозг этот свет обработает, зрительная система человека компенсирует задержку нервной системы, генерируя изображение того, что произойдет на одну десятую секунды в будущем.
Популярная механика 04:17
Общество
ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
Наука
Выдры жонглируют камешками, когда голодны
Evo-rus.com 00:55
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Джиган под семейным фото поблагодарил Самойлову за помощь
Российский рэпер Джиган поблагодарил мать своих четверых детей Оксану Самойлову за помощь.
Актуальные Новости вчера в 09:30
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл
Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 06:45
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 05:13
Армия и оружие
В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»
Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv 03:23