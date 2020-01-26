Общество
РамблерНазвана причина отмены запуска «Союза» с Плесецка
СМИ узнали причину провала первого в 2020 году запуска российской космической ракеты. Ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» не смогла взлететь с космодрома Плесецк из-за сбоя в электрооборудовании носителя. Ракету сняли со стартового стола, устранение неисправности займет до 14 дней.
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Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.
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Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
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Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Авто
Kia объявит стоимость кроссовера Seltos весной
Работники компании Kia отметили, что стоимость новинки будет разглашена во время официальной презентации паркетника Seltos.
Общество
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Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Общество
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Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Здоровье
Онколог прокомментировал гипотезу о заражении раком
Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев отреагировал на гипотезу о возможности передачи рака от человека к человеку, которую выдвинули канадские учёные.
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Ученые из Гарвардского университета с помощью исследования на лабораторных мышах доказали, что стресс делает волосы седыми.
Происшествия
Женщина погибла в аварии с маршруткой в Ленинградской области
В результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и не менее шести пострадали, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Политика
Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Здоровье
В Австрии госпитализировали стюардессу с подозрением на коронавирус
В Вене с подозрением на коронавирус госпитализировали бортпроводницу из КНР, недавно побывавшую в китайском городе Ухань.