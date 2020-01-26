Общество

РамблерРамблерНазвана причина отмены запуска «Союза» с Плесецка

СМИ узнали причину провала первого в 2020 году запуска российской космической ракеты. Ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» не смогла взлететь с космодрома Плесецк из-за сбоя в электрооборудовании носителя. Ракету сняли со стартового стола, устранение неисправности займет до 14 дней.
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