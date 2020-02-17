Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД.

с чего всё началось

Начальник полиции Москвы, генерал-майор Сергей Плахих покинул свой пост по семейным обстоятельствам, передает RT со ссылкой на источник в столичном МВД. По имеющейся информации, он подал рапорт об уходе еще три недели назад.

Происшествия На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.

Политика Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Общество Мальта планирует ужесточить правила выдачи «золотых паспортов» Правительство Мальты обсуждает ужесточение условий выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции, сообщил секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат в интервью газете The Times of Malta.

Здоровье Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789 Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.

Экономика В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

Наука Выяснен механизм воздействия инертных газов на работу нейронов Если ученым удастся на молекулярном уровне выявить, почему человек засыпает под воздействием инертных газов или, к примеру, азота, то станет понятно, как работают нейроны.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Кино Бандиты и преступления: появились новые фото со съемок «Бэтмена» Звучит довольно страшно, если не знать, что это была лишь сцена, воссозданная для съемок кинокомикса «Бэтмен», которые в данный момент проходят в столице Соединенного Королевства.