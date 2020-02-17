Общество

Газета.RuГазета.RuНазвана причина отставки начальника московской полиции

Начальник полиции Москвы, генерал-майор Сергей Плахих покинул свой пост по семейным обстоятельствам, передает RT со ссылкой на источник в столичном МВД. По имеющейся информации, он подал рапорт об уходе еще три недели назад.
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Начальник московской полиции подал в отставку

Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД.
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