Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазвана причина разлива нефтепродуктов в Норильске

По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.
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