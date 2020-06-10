Происшествия
Газета.RuНазвана причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.
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Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
Политика
На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
РИА Новости Крым 05:26
Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Экономика
Удален и эффективен. Российские компании оценили плюсы работы из дома
Результаты опроса, проведенного ТАСС, показали, что комфортнее всего на "удаленке" себя чувствуют представители финансового сектора и торговли, а вот энергетики не готовы насовсем переводить сотрудников из офисов на дом.
ТАСС 01:29
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Культура
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России 02:18
Происшествия
Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер Иван Стебунов заявил, что сообщения СМИ о том, что он вместе с женой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент ДТП, устроенного последним в Москве, не соответствуют действительности.
Известия вчера в 03:01
Общество
В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — отметил чиновник.
Lenta.ru 07:12
Политика
Кедми считает, что 2020 год станет концом гегемонии США
Бывший глава израильской спецслужбы и известный политолог Яков Кедми считает, что социальная и политическая ситуация с США в этом году нанесет серьезный удар по ее политическим «придаткам», включая Украину.
ИнфоСМИ вчера в 07:08
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Кино
HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Экономика
В Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастет с 1 июля.
УралПолит.Ru 06:22
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод экранизации The Last of Us
Афиша Daily 08 июня в 11:05
Политика
Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17