Общество
ИзвестияНазвана причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
В контрпропагандистских материалах сообщалось, что его супруга снималась в порнофильме, пишет Daily Mail. По данным издания, именно эти листовки и стали причиной подрыва властями КНДР межкорейского офиса связи в Кэсоне.
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Жене Ким Чен Ына приписали съемки в фильмах «для взрослых»: взбешенный глава КНДР взорвал центр связи
Российский Диалогвчера в 14:49
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Политика
Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%
Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%.
Взгляд.ру 06:10
Общество
Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
На заводе имени Дегтярева началось производство автомата А-545 калибра 5,45 миллиметров.
Военное дело 02:13
Политика
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам 3 июля
Заседание рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции России пройдет с участием президента Владимира Путина в пятницу, 3 июля.
ПолитРоссия 06:47
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Шоу-бизнес
Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы
По данным авторов, сразу после известия о беременности Меган Маркл все внимание с Евгении переключилось на герцогиню – ее принялись поздравлять королева Елизавета с мужем, принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также все гости.
Территория новостей 04:42
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Игры
В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider
Faktom 29 июня в 11:03
Общество
В Ростовской области за сутки зафиксировали еще 94 случая коронавируса
По данным на 30 июня, в Ростовской области было выявлено еще 94 случая заражения коронавирусом, сообщает Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:31
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
В ГД изучат противоречивую публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне изучит публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале на предмет соблюдения законодательства, сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 07:00
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Футбол
«Зенит» на выезде сразится с «Тамбовом» в матче 25-го тура РПЛ
В среду, 1 июня, петербургский «Зенит» сразится с «Тамбовом» в рамках 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Невские Новости 01:31
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Игры
Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade
Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru 06:15
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Общество
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 75 человек, включая троих детей в возрасте 3, 5 и 17 лет.
PenzaNews 06:48
Политика
США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.
Интерфакс вчера в 14:03