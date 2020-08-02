По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности. Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели.

с чего всё началось

Число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в Краснодарском крае начало расти в последнее время. Информацией об этом поделились в местном оперативном штабе. Ежедневно на Кубани в сутки выявляют более сотни новых пациентов с COVID-19.

Названа причина роста числа новых пациентов с коронавирусом на Кубани

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