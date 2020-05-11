Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
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Названа причина обрушения сайта госуслуг после обращения Путина

Lenta.ru14:52

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

URA.Ru12:23

Единый портал Госуслуг этим вечером оказался недоступен

Эхо Москвы14:07

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

РИА Новости14:10

Портал госуслуг после тестирования нагрузок работает в штатном режиме

ТАСС13:56

В работе сайта госуслуг могут быть неполадки из-за возросшей нагрузки

Коммерсантъ12:49

Оператор портала госуслуг заявил, что сбой был связан с тестированием

Московский Комсомолец14:13
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Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
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Здоровье

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
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Общество

Путин: на всех детей от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей

С 1 июня 2020 г. каждая российская семья с детьми от 3 до 15 лет включительно (не достигшими 16 лет) сможет получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка в этом возрасте.
Милосердие.ru 09:40
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Общество

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:26
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Экономика

Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
158
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
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Космос

Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела

Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС 14:52
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
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Политика

В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости 15:11
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
158
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
37
Армия и оружие

Косачев прокомментировал нападки Amnesty International на Россию

Организация в своем докладе утверждала, что сирийские и российские силы якобы продолжают преднамеренно наносить удары по гражданским лицам и объектам в Сирии.
iReactor 09:46
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
66
Путешествия

Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса

Турция, запуская программу "Сертификация здорового туризма" с начала летнего сезона 2020 года, не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.
РИА Новости 14:35
Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко плюет нам в лицо

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 12:47
14
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
63
Общество

В Самарской области ввели послабление режима самоизоляции

С 12 мая в Самарской области начнут действовать послабления ограничительных мер.
63.ru 14:32
Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
258
Армия и оружие

В Польше опасаются, что пять танков Т-72Б3 устроят блицкриг

Польские политики боятся, что пять российских танков Т-72 на территории Белоруссии устроят блицкриг и поэтому требуют от НАТО усилить свое военное присутствие в Польше.
Вечерний курьер 04:31
11
Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
65
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пожаре в частном хосписе в Красногорске, находившемся в обычном жилом доме.
Газета.Ru 02:46
2
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
113
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
117
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
808
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Lenta.ru вчера в 09:11
927
Общество

Названы новые требования к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
652
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал 01:43
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