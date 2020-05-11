Коронавирус
РИА НовостиНазвана причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
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Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
Общество
Путин: на всех детей от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
С 1 июня 2020 г. каждая российская семья с детьми от 3 до 15 лет включительно (не достигшими 16 лет) сможет получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка в этом возрасте.
Милосердие.ru 09:40
Общество
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:26
Экономика
Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Космос
Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела
Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС 14:52
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Политика
В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости 15:11
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Армия и оружие
Косачев прокомментировал нападки Amnesty International на Россию
Организация в своем докладе утверждала, что сирийские и российские силы якобы продолжают преднамеренно наносить удары по гражданским лицам и объектам в Сирии.
iReactor 09:46
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Путешествия
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Турция, запуская программу "Сертификация здорового туризма" с начала летнего сезона 2020 года, не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.
РИА Новости 14:35
Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко плюет нам в лицо
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 12:47
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Общество
В Самарской области ввели послабление режима самоизоляции
С 12 мая в Самарской области начнут действовать послабления ограничительных мер.
63.ru 14:32
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Армия и оружие
В Польше опасаются, что пять танков Т-72Б3 устроят блицкриг
Польские политики боятся, что пять российских танков Т-72 на территории Белоруссии устроят блицкриг и поэтому требуют от НАТО усилить свое военное присутствие в Польше.
Вечерний курьер 04:31
Общество
Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пожаре в частном хосписе в Красногорске, находившемся в обычном жилом доме.
Газета.Ru 02:46
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Lenta.ru вчера в 09:11
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал 01:43