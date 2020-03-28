Коронавирус
ИзвестияНазвана причина смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге
Причиной смерти пациента, инфицированного коронавирусом, в Оренбурге стал именно коронавирус. Об этом сообщил региональный минздрав в субботу, 28 марта. «Он умер именно от заражения коронавирусом», — сказали в ведомстве ТАСС.
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Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Происшествия
Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе
Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах
Отмечается, что для остальных сотрудников будет установлен специальный график дежурства, который не повлияет на выполняемые ими задачи.
Политика
Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану
После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Экономика
В Тюменской области вводятся беспрецедентные меры поддержки бизнеса
Тюмень, 29 марта 2020, 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Политика
Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
Общество
В Италии штурмуют продуктовые магазины
В Италии местные жители штурмуют продуктовые магазины.
Политика
Песков рассказал, почему в России не вводят режим ЧС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в стране не вводится режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Общество
Вологодская область вводит режим полной самоизоляции
Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Энергетика
В Goldman Sachs спрогнозировали резкий спад спроса на нефть
Аналитики Джефф Карри и Дамьен Курвален обращают внимание на то, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, а наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде.
Общество
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
Футбол
«Болельщики „Зенита“ меня убьют». Аршавин болел за «Спартак» в юности? Неожиданная история в эфире «Матч ТВ»
Андрей Тихонов во время выступлений за "Спартак" / Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов Аршавин: Ладно, впереди ты организовывал невероятные голы.
Шоу-бизнес
Врач высказалась о ребенке Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Энергетика
Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне
Норвегия нарастит объем добычи нефти на месторождении Йохан Свердруп в Северном море, что ухудшит ситуацию на мировом нефтяном рынке, где в настоящее время предложение существенно превосходит спрос.
Общество
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России
Первоочерёдную поддержку пострадавшим отраслям окажут как в рамках антикризисного плана, предложенного Михаилом Мишустиным, так и за счёт мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Здоровье
Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри
Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Общество
В Ярославле первую пациентку с коронавирусом выписали из стационара
Ярославна, первая переболевшая коронавирусом, выздоровела и ее выписали из инфекционной больницы.