Причиной смерти пациента, инфицированного коронавирусом, в Оренбурге стал именно коронавирус. Об этом сообщил региональный минздрав в субботу, 28 марта. «Он умер именно от заражения коронавирусом», — сказали в ведомстве ТАСС.

Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге

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