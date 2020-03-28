Коронавирус

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Причиной смерти пациента, инфицированного коронавирусом, в Оренбурге стал именно коронавирус. Об этом сообщил региональный минздрав в субботу, 28 марта. «Он умер именно от заражения коронавирусом», — сказали в ведомстве ТАСС.
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Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге

Известия28 марта в 10:13

Минздрав назвал причину смерти жителя Оренбурга

РЕН ТВ28 марта в 10:44
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