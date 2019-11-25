Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации.
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с чего всё началось

Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.
Пятый канал14:18

Подробнее о событии

Стала известна причина смерти Людмилы Вербицкой

Невские Новости19:44

Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Пятый канал14:18

Стала известна причина смерти Людмилы Вербицкой

Мойка7817:25

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

АБН16:22

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

РИА Новости15:45

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Росбалт14:24

«Человек удивительной судьбы и огромного масштаба»: Людмила Громова профессор СПБГУ

78.ru19:06
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Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ 19:52
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Политика

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости 14:18
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС 16:39
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 08:14
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском 19:44
Политика

Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Lenta.ru 18:42
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Известия 12:54
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

Вести.Ru 10:06
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Коммерсантъ 16:56
Происшествия

Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео

РИА Новости 18:21
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru 03:12
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Политика

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
РБК 15:32
Экономика

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Политика Сегодня 19:18
Политика

Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Известия 15:00
Теннис

Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.
Вести.Ru 15:43
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Vprognoze.ru 17:29
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.
RT на русском 12:54
Происшествия

Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Говорит Москва вчера в 23:48
Происшествия

Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек

РИА Новости 16:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

RT на русском 13:22
Происшествия

Женщина и девочка пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Холмском районе

В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса - 65-летняя женщина и 12-летняя девочка.
АСТВ 18:19
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Происшествия

Число погибших при крушении самолета в Африке возросло до 29 человек

Число погибших в результате авиакатастрофы на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек.
Российская газета 18:45
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Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ 10:44
Футбол

Азар считает, что Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории

Если продолжит прогрессировать, станет одним из лучших игроков в истории Когда был молодым, то я являлся очень хорошим игроком.
Спорт-Экспресс 19:09
Авто

Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте

В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Коммерсантъ 17:44
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Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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