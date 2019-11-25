Общество
РИА НовостиНазвана причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации.
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с чего всё началось
Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.Пятый канал14:18
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Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
Экономика
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Политика
Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса. В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.
Происшествия
Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
Происшествия
Женщина и девочка пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Холмском районе
В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса - 65-летняя женщина и 12-летняя девочка.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Происшествия
Число погибших при крушении самолета в Африке возросло до 29 человек
Число погибших в результате авиакатастрофы на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Футбол
Азар считает, что Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории
Если продолжит прогрессировать, станет одним из лучших игроков в истории Когда был молодым, то я являлся очень хорошим игроком.
Авто
Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте
В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.