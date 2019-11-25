Общество
РИА НовостиНазвана причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации.
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Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.Пятый каналвчера в 14:18
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Президент и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни
Эхо Москвывчера в 16:00
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Общество
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Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
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До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
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На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок
Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
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Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
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