Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.
Пятый каналвчера в 14:18

Подробнее о событии

Скончалась Людмила Вербицкая: чем запомнится первая женщина-ректор СПбГУ

Мойка78вчера в 21:52

Стала известна причина смерти Людмилы Вербицкой

Невские Новостивчера в 19:44

Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Пятый каналвчера в 14:18

Президент и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни

Эхо Москвывчера в 16:00

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

РИА Новостивчера в 15:45

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Росбалтвчера в 14:24

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

АБНвчера в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:33, Вашингтон
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Ruposters.ru 22 ноября в 03:42
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения СМИ о том, что муж актрисы Петр Чернышев удалил фотографии из своего инстаграма и отписался от всех друзей.
РИА Новости 23 ноября в 07:54
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Музыка

«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 23 ноября в 12:10
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Политика

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 23 ноября в 18:59
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок

Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:34
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Общество

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 23:55
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Игры

Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt

По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Игромания.ру 22 ноября в 11:18
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Кейн встретился с Почеттино после увольнения

Форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн встретился с Маурисио Почеттино после увольнения.
Газета.Ru вчера в 22:46
Космос

«Частицу» темной материи нашли в экзотическом материале на Земле

ГЛАС.RU 22 ноября в 11:35
Наука

Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды

Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Gazeta.SPb 23 ноября в 15:31
ещё по теме
Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное