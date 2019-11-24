Общество

ИзвестияИзвестияУмерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает 78.ru со ссылкой на сотрудника ректората вуза Андрея Петрова.
Читать в источнике
Комментировать90
Юрий Зинченко
Сегодня ушла из жизни… Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.
— Юрий Зинченко, российский психологURA.Ru 14:49
с чего всё началось

Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.
Пятый канал14:18

Подробнее о событии

«Не стало главного русиста планеты»: Президент РАО о смерти Людмилы Вербицкой

Пятый канал17:55

На 84-м году жизни скончалась Людмила Вербицкая

78.ru14:14

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

RT на русском14:35

Умерла Людмила Вербицкая

Фонтанка.Ру14:25

На 84-м году жизни умерла бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Невские Новости14:16

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

РИА Новости15:45

Биография президента СПбГУ и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой

ТАСС15:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия

Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Известия 17:21
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Lenta.ru 16:59
Экономика

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
РИА Новости 16:50
Культура

Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»

Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
News.ru 15:36
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Шоу-бизнес

Перенесшему инсульт Николаю Носкову разрешили петь только два часа

Певец переживает из-за того, что врачи разрешили петь ему не более двух часов.
RuNews24.ru 09:53
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
RT на русском 14:11
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Lenta.ru 17:36
Армия и оружие

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Шоу-бизнес

Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах

Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Актуальные Новости 10:44
Происшествия

В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб человек

Газета.Ru 11:22
Общество

Метеорологи предупредили о последствиях арктического вторжения

Метеорологи советуют дачникам, которые еще не успели подготовить участки к зиме, укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть в специальный укрывный материал.
DP.RU 05:49
Политика

Клинцевич ответил на заявление украинского генерала о базе в Крыму

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
РИА Новости 16:55
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

Газета.Ru 13:58
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Энергетика

На АЗС в Южно-Сахалинске лит 98-го продают за 70 рублей

Как сообщает Telegram-канал "Стоит", цена 1 литра 98-го бензина на АЗС "Змачинский" достигла 70 рублей, за неделю стоимость топлива выросла сразу на 15 рублей.
Московский Комсомолец 18:07
Экономика

Глава ВТБ не ожидает новых санкций США, если не произойдут серьезные изменения в политике

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции США против РФ в ближайшие годы не будут отменены, но при этом не ожидает новых антироссийских мер, если не произойдут серьезные изменения в геополитике и во внутренних делах Соединенных Штатов.
ПРАЙМ 17:49
Наука

Искусственный интеллект научили определять эффективность иммунотерапии

Ученые учат искусственный интеллект находить невидимые изменения в схемах КТ-сканирования, которые были сделаны во время первой диагностики рака легких, сравнивая его со снимками, сделанными после двух-трех циклов иммунотерапии.
RuNews24.ru 15:15
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»

REGNUM вчера в 03:02
Политика

Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
News.ru 17:50
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 12:47
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец

В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.
РЕН ТВ 16:35
Армия и оружие

18 морских свиней погибли при подготовке к учениям НАТО в Балтике

Известия 10:50
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ

Аргументы и Факты 18:14
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Bimru.ru 04:39
Космос

«Частицу» темной материи нашли в экзотическом материале на Земле

ГЛАС.RU 22 ноября в 11:35
ещё по теме
Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное