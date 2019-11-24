Общество
ИзвестияУмерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает 78.ru со ссылкой на сотрудника ректората вуза Андрея Петрова.
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Сегодня ушла из жизни… Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.
— Юрий Зинченко, российский психологURA.Ru 14:49
с чего всё началось
Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.Пятый канал14:18
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Происшествия
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Происшествия
Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Экономика
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Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
Культура
Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Шоу-бизнес
Перенесшему инсульт Николаю Носкову разрешили петь только два часа
Певец переживает из-за того, что врачи разрешили петь ему не более двух часов.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Армия и оружие
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Шоу-бизнес
Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах
Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Происшествия
В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб человек
Общество
Метеорологи предупредили о последствиях арктического вторжения
Метеорологи советуют дачникам, которые еще не успели подготовить участки к зиме, укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть в специальный укрывный материал.
Политика
Клинцевич ответил на заявление украинского генерала о базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Энергетика
На АЗС в Южно-Сахалинске лит 98-го продают за 70 рублей
Как сообщает Telegram-канал "Стоит", цена 1 литра 98-го бензина на АЗС "Змачинский" достигла 70 рублей, за неделю стоимость топлива выросла сразу на 15 рублей.
Экономика
Глава ВТБ не ожидает новых санкций США, если не произойдут серьезные изменения в политике
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции США против РФ в ближайшие годы не будут отменены, но при этом не ожидает новых антироссийских мер, если не произойдут серьезные изменения в геополитике и во внутренних делах Соединенных Штатов.
Наука
Искусственный интеллект научили определять эффективность иммунотерапии
Ученые учат искусственный интеллект находить невидимые изменения в схемах КТ-сканирования, которые были сделаны во время первой диагностики рака легких, сравнивая его со снимками, сделанными после двух-трех циклов иммунотерапии.
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Происшествия
В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец
В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала маму без фотошопа
Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
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