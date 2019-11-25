Общество
Московский КомсомолецНазвана причина смерти ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой
Как сообщает "Пятый канал", скончавшаяся на 84-м году жизни ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на протяжении длительного периода боролась с тяжелым недугом.
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Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.Пятый канал14:18
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Общество
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Общество
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Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Разработка новинки была приостановлена в том же году из-за ухода Chevrolet с Российского рынка.
Футбол
Канте объяснил свой отказ переходить в «ПСЖ»
Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте рассказал, почему отклонил предложение «ПСЖ».
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.