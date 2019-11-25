Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.

с чего всё началось

Как сообщает "Пятый канал", скончавшаяся на 84-м году жизни ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на протяжении длительного периода боролась с тяжелым недугом.

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