Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина смерти россиянки с коронавирусом

Первая умершая от коронавируса россиянка имела целый ряд хронических заболеваний. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по Москве.
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В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

НГС08:58

Оперштаб: причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Москва 2406:34

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Интерфакс06:40

В оперативном штабе назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

ТАСС06:34

Названа причина смерти москвички с коронавирусом

РИА Новости07:20

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

РЕН ТВ06:33

Врачи уточнили причину смерти россиянки с коронавирусом

Lenta.ru06:37
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
РБК 09:01
Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Shraibikus News 03:12
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце провоцирует слухи о новом романе

Подписчики сошлись на том, что актеры где-то снимаются вместе. Но, конечно, были и те, кто заподозрили их в романе.
Paparazzi.ru 05:25
Общество

На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом

Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
REGNUM 08:22
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru 05:56
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Происшествия

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель

По состоянию на 16:32 мск цена майских фьючерсов на Brent уменьшается на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, WTI — на 10,4%, до 28,7 доллара.
РИА Новости 16 марта в 09:42
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Общество

Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Коммерсантъ 06:47
Экономика

В США начался экономический кризис

Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Lenta.ru 09:16
Спорт

Вяльбе: в начале сезона Большунов немного перебрал

В сезоне-2019/2020 Большунов впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус».
Чемпионат 04:21
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса

Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 08:25
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Инфорос 17 марта в 03:48
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
МИР 24 03:46
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Армия и оружие

ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны

Военно-морским силам Японии в четверг был передан новейший эсминец противоракетной обороны "Мая".
Российская газета вчера в 23:45
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
ФАН 06:35
Энергетика

ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
vtomske.ru вчера в 22:31
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

В Рязани зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

В Рязанской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
RZN.info 09:04
Авто

Genesis обновил комплектации седана Genesis G70

Актуальные цены на Genesis G70 в обновленных комплектациях выглядят следующим образом: В январе-феврале 2020 года в России было продано 244 новых автомобиля Genesis, и 133 из них пришлось на спортивный седан G70.
Автоновости дня 08:21
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
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