Коронавирус
Lenta.ruНазвана причина смерти россиянки с коронавирусом
Первая умершая от коронавируса россиянка имела целый ряд хронических заболеваний. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по Москве.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце провоцирует слухи о новом романе
Подписчики сошлись на том, что актеры где-то снимаются вместе. Но, конечно, были и те, кто заподозрили их в романе.
Общество
На Ставрополье выявлено первое подозрение на заражение коронавирусом
Ставрополь, 19 марта 2020, 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Происшествия
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель
По состоянию на 16:32 мск цена майских фьючерсов на Brent уменьшается на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, WTI — на 10,4%, до 28,7 доллара.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Общество
Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии
Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Экономика
В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Спорт
Вяльбе: в начале сезона Большунов немного перебрал
В сезоне-2019/2020 Большунов впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус».
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса
Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Армия и оружие
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны
Военно-морским силам Японии в четверг был передан новейший эсминец противоракетной обороны "Мая".
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
Энергетика
ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Общество
В Рязани зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
В Рязанской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
Авто
Genesis обновил комплектации седана Genesis G70
Актуальные цены на Genesis G70 в обновленных комплектациях выглядят следующим образом: В январе-феврале 2020 года в России было продано 244 новых автомобиля Genesis, и 133 из них пришлось на спортивный седан G70.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.