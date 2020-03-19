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Хоккей Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

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Общество Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.

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Авто Genesis обновил комплектации седана Genesis G70 Актуальные цены на Genesis G70 в обновленных комплектациях выглядят следующим образом: В январе-феврале 2020 года в России было продано 244 новых автомобиля Genesis, и 133 из них пришлось на спортивный седан G70.