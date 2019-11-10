Происшествия
Gazeta.SPbСтало известно, как именно убили студентку СПбГУ
Силовики выяснили, что девушку могли застрелить из обреза. Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в следственных органах.
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Политика
Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Шоу-бизнес
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах
Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
РБК 16:50
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Экономика
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru 05:11
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Политика
Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании
В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:14
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 07 ноября в 11:59
Происшествия
На Украине убили адвоката по делу Вороненкова
На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
Московский Комсомолец 14:58
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.
Car.ru 08 ноября в 13:52
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани вчера в 09:56
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Фигурное катание
Тарасова раскритиковала судейство после победы фигуристки Щербаковой
РБК вчера в 07:19
Армия и оружие
США отправили на Аляску загадочную боевую машину
В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
Ferra 10:49
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Армия и оружие
RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие
Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru 09:01
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° вчера в 20:17
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК 16:00
Футбол
ЦСКА прервал безвыигрышную серию в матче с «Сочи»
Прервать неудачную серию столичным "армейцам" удалось в матче с последней командой чемпионата – "Сочи".
Вести.Ru 10:41
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Политика
Суд ООН отклонил возражения России по юрисдикции в споре с Украиной
Международный суд ООН в Гааге отклонил возражения России, направленные в ходе разбирательства с Украиной, по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 08 ноября в 10:16
Футбол
В Северной Ирландии защитник забил гол со своей половины
Защитник «Клифтонвилла» Конор Макдермотт в матче против «Уорренпойта» забил гол со своей половины поля.
Metaratings 06:37
Армия и оружие
Министр обороны Украины сообщил о ходе разведения сил у Петровского
Ранее украинские силовики сообщали, что разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней вплоть до 12 ноября.
Вечерняя Москва 14:32