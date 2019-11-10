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Газета.RuГазета.RuНазвана причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге закончили искать останки 24-летней Анастасии Ещенко, убитой своим научным руководителем доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, с которым она состояла в романтических отношениях. Ученый-историк уже оформил явку с повинной - в понедельник ему изберут меру пресечения.
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