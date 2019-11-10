Происшествия
Газета.RuНазвана причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге закончили искать останки 24-летней Анастасии Ещенко, убитой своим научным руководителем доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, с которым она состояла в романтических отношениях. Ученый-историк уже оформил явку с повинной - в понедельник ему изберут меру пресечения.
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Происшествия
Неизвестные сообщили об «Акте мести русским» в Петербурге и Москве
Своё обращение злоумышленники назвали «Акт мести русским».
News.ru 10:48
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Происшествия
Московский поджигатель получил пожизненный срок
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.
Вести.Ru 13:22
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ
Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:59
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Life.ru вчера в 05:41
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС вчера в 02:19
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Политика
Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
РИА Новости 10:17
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Авто
Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
ToDay News Ufa 07:46
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 13:30
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Происшествия
Преподаватель СПбГУ признался в жестоком убийстве девушки
РЕН ТВ вчера в 06:01
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Гаджеты
Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress
Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.
Ридус 11:54
Происшествия
Украинский самолет загорелся после посадки в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Вести.Ru вчера в 15:48
Кино
Главный приз на Женевском кинофестивале получил фильм «Дылда» Балагова
Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал призером в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале.
iReactor вчера в 22:06