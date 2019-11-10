Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазвана причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге закончили искать останки 24-летней Анастасии Ещенко, убитой своим научным руководителем доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, с которым она состояла в романтических отношениях. Ученый-историк уже оформил явку с повинной - в понедельник ему изберут меру пресечения.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Раскрыты обстоятельства убийства студентки историком из СПбГУ

Московский Комсомолец09:40

Источник рассказал подробности убийства аспирантки СПбГУ

РИА Новости09:10

Правоохранители рассказали об обстоятельствах убийства выпускницы СПбГУ

ТАСС06:51

«Интерфакс»: преподаватель СПбГУ застрелил бывшую студентку в ночь на 8 ноября

Дождь07:56

Источник раскрыл обстоятельства убийства сожительницы историка Соколова

Интерфакс07:50

Силовики назвали причину смерти убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ

РБК08:38

Жертва историка Соколова погибла от огнестрельного ранения

Взгляд.ру06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Футбол

Гончаренко обматерил судью в перерыве матча «Сочи» — ЦСКА

Sport24.ru 10:16
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

Газета.Ru 09:27
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Газета.Ru вчера в 16:00
Политика

Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса

Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих

RT на русском 09:55
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

RT на русском 03:13
Происшествия

Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным

Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Шоу-бизнес

Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко

В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Общество

Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова

В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат».
РБК 10:16
Общество

Вандалы облили краской мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе

Ридус 10:59
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.
Интерфакс 05:12
Политика

Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Экономика

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 08 ноября в 02:37
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии

RuNews24.ru 04:31
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Фигурное катание

Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае

Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Культура

Отец погибшего в ДТП актера Егора Клинаева пришел на проект «Голос»

Дмитрий Клинаев, отец погибшего два года назад в ДТП актера Егора Клинаева, известного своей ролью в сериале «Физрук», выступил на шоу «Голос».
RuNews24.ru вчера в 12:22
Политика

Сербия, Северная Македония и Албания утвердили принципы общего рынка

Сербия, Албания и Северная Македония договорились о принципах общего экономического пространства в регионе западных Балкан, которые они утвердили специальной декларацией, сообщил северомакедонский кабмин.
ПРАЙМ 04:44
Транспорт

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

RT на русском 05:47
Авто

Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку

Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Футбол

МЮ обыграл «Брайтон» в матче АПЛ

RT на русском 10:57
ещё по теме
Главное