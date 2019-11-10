Происшествия
Газета.RuНазвана причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге закончили искать останки 24-летней Анастасии Ещенко, убитой своим научным руководителем доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, с которым она состояла в романтических отношениях. Ученый-историк уже оформил явку с повинной - в понедельник ему изберут меру пресечения.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Футбол
Гончаренко обматерил судью в перерыве матча «Сочи» — ЦСКА
Sport24.ru 10:16
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
RT на русском 09:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
RT на русском 03:13
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Общество
Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова
В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат».
РБК 10:16
Происшествия
Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии
Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.
Интерфакс 05:12
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 08 ноября в 02:37
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Фигурное катание
Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае
Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Культура
Отец погибшего в ДТП актера Егора Клинаева пришел на проект «Голос»
Дмитрий Клинаев, отец погибшего два года назад в ДТП актера Егора Клинаева, известного своей ролью в сериале «Физрук», выступил на шоу «Голос».
RuNews24.ru вчера в 12:22
Политика
Сербия, Северная Македония и Албания утвердили принципы общего рынка
Сербия, Албания и Северная Македония договорились о принципах общего экономического пространства в регионе западных Балкан, которые они утвердили специальной декларацией, сообщил северомакедонский кабмин.
ПРАЙМ 04:44
Транспорт
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
RT на русском 05:47
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Футбол
МЮ обыграл «Брайтон» в матче АПЛ
RT на русском 10:57