Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

Вечером 6 ноября в Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию. СМИ сообщили, что рейс UX1094 авиакомпании Air Europa из Амстердама в Мадрид захватили три вооруженных ножами человека. Позднее авиакомпания назвала инцидент ложной тревогой и извинилась перед пассажирами.
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В сети появилось видео из аэропорта Амстердама после сообщений о захвате самолета

Газета.Ru16:13

Опубликовано видео из аэропорта Амстердама после сообщений о ЧС

РИА Новости15:50

Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

Lenta.ru18:12

Сообщения о захвате самолёта в Амстердаме оказались ложными

RT на русском15:08

Схипхол возобновил работу в штатном режиме после ложной тревоги о захвате самолета

ТАСС17:58

Голландский аэропорт Схипхол возобновил работу в штатном режиме

Эхо Москвы18:04

СМИ узнали причину срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

РБК16:16
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