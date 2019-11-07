Происшествия
Lenta.ruНазвана причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме
Вечером 6 ноября в Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию. СМИ сообщили, что рейс UX1094 авиакомпании Air Europa из Амстердама в Мадрид захватили три вооруженных ножами человека. Позднее авиакомпания назвала инцидент ложной тревогой и извинилась перед пассажирами.
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Происшествия
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«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
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Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
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«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 16:58
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Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году
Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году, они займутся в том числе проверкой аэронавигационного оборудования и будут летать как по территории, так и в окрестностях аэропортов, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков в кулуарах конференция по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
РИА Новости 19:19
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Российская газета 17:08
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Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
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Ведомости 20:06
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Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
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Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
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Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
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Армия и оружие
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Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
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«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
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На Сицилии мэр города раздает дома бесплатно
РИА Новости 15:25
Происшествия
В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку
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Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
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Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах
18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
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