Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаИз-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем. Предупреждение как уточнили в авиакомпания Air Europa, сработало случайно. По неофициальной информации, невольным виновником срабатывания стал пилот одного из лайнеров компании.
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