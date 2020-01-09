Здоровье
RT на русскомНазвана причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Об этом информирует Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов, проводивших лабораторные исследования вируса.
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Таинственная пневмония могла проникнуть из Китая в Южную Корею
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 20:34
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В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус".
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